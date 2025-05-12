السجن 5 لـ 3 سنوات لمتهمين في قضية "فض اعتصام النهضة"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، بالسجن 5 سنوات على 3 متهمين، والسجن 3 سنوات على متهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة، ارتكبوا وقائع تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلّفين بفض التجمهر، إلى جانب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأليف وقيادة عصابة هاجمت سكان ومرتادي محيط ميدان النهضة، كما قاوموا رجال السلطة العامة الذين أبلغوهم بأمر وجوب التفرّق، تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر في 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميادين رابعة العدوية والنهضة.