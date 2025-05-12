السجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في بولاق

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الاثنين، بالسجن 3 سنوات على متهم في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وُجهت إلى المتهم عدة تهم، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليه عضوية مكتب إدارة "الإخوان" في الخارج، وهي الجماعة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.