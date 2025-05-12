إعلان

النيابة تحقق في اغتصاب وقتل طفلة العياط: جثتها عُثر عليها في ترعة

03:29 م الإثنين 12 مايو 2025

التحرش الجنسي - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
تباشر جهات التحقيق بجنوب الجيزة التحقيقات مع ثلاثة متهمين في واقعة التعدي الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وقتلها بمنطقة العياط، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين تربطهم علاقة صداقة، وكانوا يتواجدون في إحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز. وأثناء مشاهدتهم محتوى إباحيًا، أبصروا الطفلة الصغيرة تلهو بمفردها، فاستدرجوها بحجة شراء حلوى وشيبسي لها، واقتادوها إلى أحد الحقول.

بمواجهتهم، أقر المتهمون تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أنهم اعتدوا على الطفلة تباعًا، حتى فقدت وعيها نتيجة ما تعرضت له.

وأضافوا في اعترافاتهم: "عندما أغمي عليها، خفنا أن تستيقظ وتفضحنا، فقررنا إغراقها في حوض مياه داخل الأرض".

وأردف المتهمون: "تأكدنا من وفاتها، فحملناها وألقيناها في المصرف، ليُعتقد أنها غرقت بمفردها".

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة، وطالبت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اغتصاب قتل طفلة التعدي الجنسي طفلة العياط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"