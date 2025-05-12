النيابة تحقق في اغتصاب وقتل طفلة العياط: جثتها عُثر عليها في ترعة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر جهات التحقيق بجنوب الجيزة التحقيقات مع ثلاثة متهمين في واقعة التعدي الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وقتلها بمنطقة العياط، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين تربطهم علاقة صداقة، وكانوا يتواجدون في إحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز. وأثناء مشاهدتهم محتوى إباحيًا، أبصروا الطفلة الصغيرة تلهو بمفردها، فاستدرجوها بحجة شراء حلوى وشيبسي لها، واقتادوها إلى أحد الحقول.

بمواجهتهم، أقر المتهمون تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدين أنهم اعتدوا على الطفلة تباعًا، حتى فقدت وعيها نتيجة ما تعرضت له.

وأضافوا في اعترافاتهم: "عندما أغمي عليها، خفنا أن تستيقظ وتفضحنا، فقررنا إغراقها في حوض مياه داخل الأرض".

وأردف المتهمون: "تأكدنا من وفاتها، فحملناها وألقيناها في المصرف، ليُعتقد أنها غرقت بمفردها".

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة، وطالبت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.