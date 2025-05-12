بقطرة عين.. شاب يُنهي حياة خالته لسرقتها بالجيزة والنيابة تأمر بحبسه

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم، بحبس المتهم بقتل خالته في منطقة المنيرة الغربية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، حيث استغل طلب خالته كوبًا من الماء، فذهب إلى المطبخ وأحضر لها زجاجة مياه بعد أن قام بتفريغ قطرة طبية معينة بداخلها، وقدمها لها مما تسبب في وفاتها، ثم فرّ هاربًا بعد سرقة أموالها.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من سيدة يفيد بالعثور على جثة عمتها البالغة من العمر 53 عامًا، مشيرة إلى سرقة أموالها وهاتفها المحمول، واشتبهت في وجود شبهة جنائية.

واتهمت المُبلغة "محمد. ج"، 31 عامًا، نجل شقيقة المتوفاة، بالتورط في الحادث. وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيقات.