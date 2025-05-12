محامي الضحية: التحقيق مع الفنان نور النبوي في اتهامه بدهس موظف بكرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

قال المحامي عمرو القاضي إن الفنان نور خالد النبوي يخضع حاليًا للتحقيق بنيابة كرداسة بمحكمة شمال الجيزة، على خلفية اتهامه بدهس موظف بشركة الكهرباء أثناء تأدية عمله، ما تسبب في إصابته بكسور بالغة.

وأضاف القاضي، في تصريحات لمصراوي، أن موكله "وائل سمير" يعمل محصّلًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأثناء أدائه لعمله أسفل محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة، اصطدمت به سيارة كان يقودها الفنان بقوة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وإصابته بكسر مضاعف في الساق اليسرى.

وأوضح أن الفنان المتهم تحدث مع المجني عليه بعد الحادث مباشرة، وطلب منه عدم تحرير محضر رسمي، قائلًا له: "متعملش محضر.. واللي عايزه هديهولك"، ثم ترك أحد مرافقيه مع المصاب وغادر، دون أن يعود مرة أخرى أو ينفذ وعوده.

وأشار القاضي إلى أن الفنان عرض نقل المصاب إلى مستشفى خاص على نفقته، إلا أن الأخير فضّل تلقي العلاج في مستشفى التأمين الصحي التابع لجهة عمله، لافتًا إلى أن نور النبوي لم يتحمل أي نفقات علاج، ولم يدفع "مليمًا واحدًا"، رغم تعهده بتحمل كامل المسؤولية.

وأكد القاضي أن موكله خضع لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير نتيجة إصابته بكسر في عظمتي الساق، مما أثّر على قدرته على الحركة وعلى أداء وظيفته، وفقًا للتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات.

وأوضح أنه طالب النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث، والتحفّظ على السيارة المتسببة في الواقعة، بالإضافة إلى عرض الفنان على الطب الشرعي لتحليل عينة دم والتأكد من عدم تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث.

واختتم القاضي تصريحاته بأن أسرة المجني عليه اضطرت إلى تحرير محضر رسمي بعد تجاهل الفنان لوعوده، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية، وقد استمعت النيابة لأقوال شقيق المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.