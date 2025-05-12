أكاديمية الشرطة تختتم فعاليات مسابقة الرماية السنوية الـ40 للعام التدريبي 2024/2025

كتب -علاء عمران:

في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى التدريبي لرجال الشرطة، وقياس كفاءتهم العملية في مهارات إنفاذ القانون، شهدت أكاديمية الشرطة فعاليات ختام مسابقة الرماية السنوية رقم (40) لضباط الشرطة، للعام التدريبي 2024/2025، والتي أُقيمت خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري.

نُظمت المسابقات على ميادين الرماية بالأكاديمية، على المستويين الفرق والفردي، تحت إشراف كلية التدريب والتنمية، ووفقًا لقواعد كل من الاتحاد الدولي للرماية العملية والاتحاد الدولي لرياضة الرماية، وبمشاركة نخبة من الحكّام المعتمدين من الاتحاد المصري للرماية.

وتأكيدًا على تميز العنصر النسائي في العمل الأمني، خصصت كلية التدريب والتنمية مسابقة خاصة للضابطات تحت عنوان "مسابقة التميز بالطبنجة للضابطات"، بهدف تعزيز المشاركة النسائية في الفعاليات التدريبية، حيث شاركت في هذه المسابقة 28 ضابطة.

وجاءت فعاليات البطولة على مدار أربعة أيام، وشملت مسابقات في الطبنجة، والرشاش القصير، والبندقية، بمشاركة 422 ضابطًا وضابطة من مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن والإدارات العامة. واختُتمت المنافسات بمسابقة "أمهر الرماة في الأسلحة الثلاثة معًا".

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في دعم خطط التدريب والتأهيل الأمني، لتحقيق أعلى معدلات الاحتراف في أداء المهام، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للوطن والمواطن، وفقًا لأرقى معايير الأداء المؤسسي.