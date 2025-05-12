بشراء عقارات وسيارات.. "الداخلية" تكشف محاولة غسل 150 مليون جنيه من متحصلات النصب

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من كشف محاولة غسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه ناتجة عن وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

وأفاد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات (له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال: شراء أسهم في البورصة، وشراء وحدات سكنية، وشراء سيارات، وتأسيس شركة جديدة.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.