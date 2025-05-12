متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط كيان تعليمي وهمي في الجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص بمحافظة الجيزة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة العجوزة، حيث قام بالنصب على المواطنين من خلال ادعاء منحهم شهادات ودبلومات ودورات تدريبية في أحد المجالات، بزعم أنها تؤهلهم للعمل في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المشار إليه، وضبط المتهم. وعُثر داخل المقر على:عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوبة للكيان، وعدد من استمارات التسجيل، ومطبوعات دعائية خاصة بالنشاط الوهمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.