قضايا عُملة بـ9 ملايين جنيه.. ضربة أمنية جديدة لتجّار النقد الأجنبي

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الناجحة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية تتجاوز 9 ملايين جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الأمنية المستمرة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.