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إصابة طالب بحروق إثر حادث غامض في البراجيل

08:03 ص الإثنين 12 مايو 2025

إسعاف - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب طالب بحروق متفرقة بالجسم في ظروف غامضة أمام منزله بمنطقة البراجيل.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوجود مصاب بحروق بشارع الحفرية.

تبين إصابة "زياد سيد"، 18 عاما، طالب بحروق في اليد اليمنى والصدر من الدرجات الأولى والثانية والثالثة إثر حادث أمام المنزل.

المصاب نقل إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة العامة التحريات.

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إصابة طالب بحروق حادث غامض البراجيل منطقة البراجيل
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