3 ذئاب بشرية قتلوها مرتين.. جريمة بشعة ضحيتها طفلة تهز العياط

كتب - محمد شعبان:

لم يتوقع أب أن رحلته بحثه عن فلذة كبده ستنتهي بجثتها طافية بترعة، بل والأكثر بشاعة حقيقة ما تعرضت له على يد 3 ذئاب بشرية تناوبوا على اغتصابها وألقوا جثتها بالترعة لإخفاء جريمتهم.

على ضفاف إحدى الترع بمركز العياط جنوب الجيزة، أبلغ أحد الأهالي عن جثة طفلة طافية وأمكن انتشهال وإيداعها ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الفحص الطبي كشف عن مفاجأة، الطفلة ذات الست سنوات قُتل مرتين، الأولى باعتداء وحشي والثانية كتم أنفاسها بحوض مياه قبل التخلص من جثتها بالترعة.

بتتبع خط سيرها توصل المقدم كريم عليان رئيس مباحث العياط إلى هوية المتهمين الثلاثة وأمكن ضبطهم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًا وتشريح جثة المجني عليها.

في سياق آخر، شرعت طالبة بالمرحلة الإعدادية على التخلص ن حياتها قفزا من أعلى مدرستها؛ بسبب معرفة أسرتها بعلاقة عاطفية تجمعها مع شاب وأصيبت بكسور نقلت على إثرها للمستشفى.