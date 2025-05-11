قرار جديد بشأن طالب طعن زميله بسكين في الزاوية الحمراء

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق، بحبس طالب طعن زميله بسلاح أبيض في الزاوية الحمراء، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 مايو الجاري تبلغ لقسم شرطة الزاوية من أحد الأشخاص وبصحبته شقيقه طالب "مصاب بجرح قطعي" بتضررهما من "طالب" لقيامه بالتعدي على الأخير باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم في الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.