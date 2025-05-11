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خدها في "توك توك" وروح بيها.. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفلة المرج

08:23 م الأحد 11 مايو 2025

المتهم والطفلة الضحية

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كتب- محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل) بأنها حال زيارتها لوالدها بدائرة القسم وقيام نجلتها "سن عامان" باللهو أمام العقار فوجئت بعدم تواجدها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سائق مركبة "توك توك" باصطحاب الطفلة المذكورة لمحل سكنه، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبصحبته الطفلة وتم تسليمها لأهليتها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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