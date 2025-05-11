حالتا اختناق في حريق شقة بجوار مطعم شهير بالهرم

الأحد 11 مايو 2025

07:27 م الأحد 11 مايو 2025

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بالهرم حالتي إصابة باختناق اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع الهرم.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه، وتبين اشتعال النيران بشقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 أدوار بجوار مطعم الشبراوي.

وأسفر الحريق عن حالتي اختناق نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وأخمد رجال الإطفاء الحريق ومنعوا امتداده للشقق المجاورة.