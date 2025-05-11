تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية خلية المرج

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة الجنابات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، تأجيل محاكمة 6 في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية، لجلسة 13 يوليو المقبل.

أسندت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.