علاقة محرمة تنتهي بجثة.. قرار من المحكمة ضد سيدة وعشيقها قتلا طفلة بالهرم

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس سيدة وعشيقها لاتهامهما بقتل طفلة رضيعة "ابنة السيدة" أثناء ممارستهما للرذيلة داخل شقة الأم بالهرم.

جاءت تفاصيل الواقعة، عندما استغلت السيدة المتهمة حبس زوجها ووالد طفلتها في إحدى القضايا، وتعرفت على أحد الشباب وصارت بينهما علاقة صداقة تحولت إلى حب ثم إلى ممارسة الحرام في الخفاء.

ووفق التحقيقات فإن عشيق السيدة ظل يتردد عليها مستغلًا حبس زوج عشيقته في قضية سرقة بالإكراه، وخلال وجوده مع عشيقته لقضاء سهرة حمراء، كانت الطفلة "نور" ذات العام الواحد، دائمًا ما تصرخ وتبكي، وهو الأمر الذي أزعج عشيق والدتها، وكان دائمـًا يعتاد تعذيب الرضيعة هو ووالدتها بسبب بكائها المستمر الذي كان يزعجهما أثناء وجودهما داخل الشقة.

وفي إحدى المرات وأثناء بكاء الطفلة كعادتها، قام المتهمان "الرجل وعشيقته" بضرب الطفلة وإلقائها على الأرض وإطفاء السجائر في جسدها الضعيف، لتلقى مصرعها بعد وصلة تعذيب من قبل الأم وعشيقها، ليخلو لهما الجو ويرتاحا من بكاء الطفلة، ويستمرا في علاقتهما.

وبعدها اصطحبت الأم طفلتها إلى مستشفى الهرم لعلاجها، وأخبرت الأطباء بأنها سقطت من مكان مرتفع، إلا أن الأطباء لم يقتنعوا بأقوالها واشتبهوا بوجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة، بسبب طبيعة الإصابات، والتي شملت آثار ضرب وكي بالسجائر، في حين أن والدتها أدعت سقوطها من علو.

وكشفت تحقيقات نيابة الهرم، أن الأم حاولت تضليل رجال الأمن بزعم تعرض طفلتها للسقوط، إلا أن فريق المباحث تمكن من ضبطها رفقة المتهم، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وقيامهما بالتعدي المتكرر على الطفلة ضربًا وكيًا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.