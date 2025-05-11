طعنة في الوجه تهزّ الزاوية.. القبض على طالب طعن زميله بسبب كلمة

كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغًا من أحد الأشخاص، كان برفقة شقيقه (طالب – مصاب بجرح قطعي)، أفاد خلاله بتعرض شقيقه للاعتداء من قِبل أحد الأشخاص (طالب آخر)، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأفاد بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم عن طريق إلقائه في الطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.