صور| رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية الجديدة

كتب- أحمد أبو النجا:

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد،عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية الجديدة الخاصة بالنيابة الإدارية، في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن العرض جاء خلال اجتماع موسع حضره عدد من قيادات النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي الشركة المنفذة للمشروع "Cloud4Rain".

وشهد الاجتماع حضور كل من:المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي، عضو وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد عبد الظاهر، عضو مركز المعلومات والتحليل الإحصائي، والمهندس محمد هلال، مدير عام قواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "Cloud4Rain"، والمهندس محمد ناجي، مدير مشروعات النيابة الإدارية بالوزارة، والمهندس إبراهيم حسان، مدير مشروع تطوير البوابة الرقمية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وحدة التحول الرقمي الملامح الفنية والخدمية للبوابة المزمع إطلاقها قريبًا، والتي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على خدمات النيابة الإدارية إلكترونيًا، ضمن رؤية الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.