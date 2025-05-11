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"بلا رخصة".. ضبط قائد سيارة اعتدى على طفل في الشرقية

03:11 م الأحد 11 مايو 2025

تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن اعتداء قائد سيارة على طفل بمحافظة الشرقية، في واقعة وثقها مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، وتبيّن أنه مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، ولا يحمل رخصة قيادة. كما جرى التوصل إلى الطفل المعتدى عليه، وهو طالب يقيم بذات الدائرة.

وبمواجهة قائد السيارة، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وأيّد المجني عليه أقواله، مؤكدًا تعرضه للاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ويجري استكمال التحقيقات.

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ضبط قائد سيارة اعتداء على طفل الشرقية
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