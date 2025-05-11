"مدفعش أي فلوس".. ماذا جرى في اتهام فنان شهير بدهس موظف في الجيزة؟

كتب - صابر المحلاوي:

بدأت الجهات المختصة التحقيق في بلاغ يتهم فنانًا شهيرًا يُدعى "نور"، بالتسبب في إصابة موظف بشركة الكهرباء، ويدعى وائل سمير زكي، إثر اصطدام سيارته بدراجة نارية كان يستقلها المجني عليه أثناء تأدية عمله، أسفل محور 26 يوليو بنطاق مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وجاء في أقوال المجني عليه، المُثبتة بالمحضر، أنه يعمل محصلًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأثناء قيامه بمهام عمله صباح الثلاثاء 6 مايو، فوجئ بسيارة يقودها الفنان تصطدم به بقوة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وإصابته بكسور خطيرة في الساق اليسرى. وأشار إلى أنه كان يحمل آنذاك مبلغًا ماليًا يُقدر بـ150 ألف جنيه من متحصلات الشركة.

وأضاف المجني عليه في التحقيقات أن المتهم توقف عقب الحادث، وقام بنقله إلى المستشفى، لكنه حاول إقناعه بعدم تحرير محضر بالواقعة، متعهدًا بتحمل نفقات العلاج وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. إلا أن الفنان، بحسب أقواله، غادر المستشفى لاحقًا ولم يعد للتواصل معه، ولم يسدد أي مبالغ مالية كما وعد. وقال المجني عليه نصًا: "مدفعش أي فلوس".

وأرفق المجني عليه تقريرًا طبيًا تضمن إصابته بكسر في عظمتي الساق اليسرى، وخضوعه لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير، مما أفقده القدرة على الحركة بصورة طبيعية، وأثر على أدائه الوظيفي.

وطلب محامي المجني عليه في التحقيقات تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، بالإضافة إلى عرض الفنان على الطب الشرعي لتحليل عينة دم وبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيق المجني عليه، الذي أكد أن الفنان لم يتحمل أي نفقات علاج، وأن المصاب جرى نقله إلى مستشفى تابع للتأمين الصحي، ما دفع الأسرة لتحرير محضر رسمي بعد تجاهل وعود المتهم.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.