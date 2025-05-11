المكان اتحوّل رماد.. 19 صورة ترصد آثار الدمار بمطعم شهير في مصر الجديدة

كتب- صابر المحلاوي:

تصوير- خالد الفقي:

تحول ميدان تريومف بحي مصر الجديدة، مساء السبت، إلى ساحة من اللهب والدخان، بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، ودمار هائل في المكان.

الانفجار وقع داخل المطعم الكائن أسفل العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان، حيث التهمت النيران الواجهات الزجاجية للمحل بالكامل، وأتت على الأثاث والتجهيزات، في مشهد مرعب امتد من الطابق الأرضي حتى الطابق الثالث، وطال أيضًا شرفات الشقق السكنية والمحال المجاورة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء العقار بالكامل من السكان، وسط حالة من الذعر الشديد. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، وجه بسرعة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وتحديد مدى تأثره بالحريق، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها، وطلبت تحريات المباحث، وفحص كاميرات المراقبة، وسماع أقوال شهود العيان.

وتداول عدد من السكان والعاملين روايات عن تسرب غاز سابق بالمكان، قيل إنه لم يُعالج بشكل صحيح، وهو ما يُحقق فيه حاليًا ضمن أسباب الحريق.

وأظهرت 19 صورة التقطها المصور خالد الفقي، حجم الدمار الكامل الذي لحق بالمطعم، حيث لم يتبقَ سوى الجدران والهياكل الحديدية، وسط روائح الاحتراق وآثار التفحم.

وتؤكد الأجهزة المعنية استمرار متابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير أدى إلى وقوع هذه الكارثة.