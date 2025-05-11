ضبط مصنع مياه غازية يُقلد ماركات شهيرة بني سويف

كتب – علاء عمران:

أحبطت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط مصنع غير مرخص لتصنيع المياه الغازية بمركز شرطة إهناسيا.

وتبين أن المتهم، وله معلومات جنائية، استخدم مواد وخامات مجهولة المصدر في إنتاج المياه الغازية، وقام بتعبئتها في زجاجات تحمل علامات تجارية مقلدة بهدف التربح غير المشروع.

وخلال المداهمة تم ضبط: 3 فناطيس سعة كل منها 1000 لتر، 10.000 زجاجة مياه غازية مختلفة النكهات، و15.000 زجاجة فارغة مُعدة للتعبئة، و25.000 ملصق يحمل شعارًا مقلدًا، و9 عبوات نكهات ومواد تلوين مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الغش التجاري والغذائي.