تديرها سيدة.. سقوط عصابة الزواج المزيف في القاهرة

كتب – علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من رجلين وسيدة – لهم معلومات جنائية – يقيمون بمحافظة القاهرة، تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص للزواج.

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين روجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتسليم الضحايا عقود زواج مزورة مقابل مبالغ مالية، ثم اختفوا بعد إغلاق هواتفهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم: 15 عقد زواج خالي البيانات، ومطبوعات دعائية، و5 هواتف محمولة تحتوي على دلائل على نشاطهم، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية من متحصلات عمليات النصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.