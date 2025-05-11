إعلان

تديرها سيدة.. سقوط عصابة الزواج المزيف في القاهرة

01:27 م الأحد 11 مايو 2025

سقوط عصابة الزواج المزيف في القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران:
وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي مكون من رجلين وسيدة – لهم معلومات جنائية – يقيمون بمحافظة القاهرة، تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص للزواج.

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين روجوا لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بتسليم الضحايا عقود زواج مزورة مقابل مبالغ مالية، ثم اختفوا بعد إغلاق هواتفهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم: 15 عقد زواج خالي البيانات، ومطبوعات دعائية، و5 هواتف محمولة تحتوي على دلائل على نشاطهم، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية من متحصلات عمليات النصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ضربة أمنية أجهزة الأمن ضبط تشكيل عصابي محافظة القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط
870 شكوى.. البترول تعلن نتائج تحاليل "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية