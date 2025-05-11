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بحوزته 5 بنادق.. سقوط تاجر سلاح في قبضة الأمن ببني سويف

01:02 م الأحد 11 مايو 2025

تعبيرية عن ضبط متهم

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كتب – علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامي خطير، مسجل خطر، سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا جنائية، من بينها: مخدرات، سلاح ناري، وبلطجة.

أكدت التحريات أن المتهم كان يزاول نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم استهدافه وضبطه بمحافظة بني سويف.

وعُثر بحوزته على بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، لا سيما جرائم الإتجار في الأسلحة غير المرخصة.

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ضبط تاجر سلاح بني سويف حملة امنية
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