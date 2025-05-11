الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات الشرطية بمراعاة البُعد الإنساني

كتب – علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية جهودها لتقديم التيسيرات اللازمة للمترددين على أقسامها بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة الحالات الإنسانية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد شهدت مقار الإدارات المختلفة استقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية، وتم إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها الدائم على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تيسير حصول المواطنين على المستندات والخدمات، بما يواكب التطور في المنظومة الأمنية المعاصرة ويعكس الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الشرطية، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، عبر خدمة مهنية راقية.