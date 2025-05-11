بسبب سوء معاملة والديه.. تفاصيل وفاة طالب بمدينة أبو النمرس

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة وفاة طالب بالمرحلة الإعدادية شنقًا داخل منزله بمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حيث أظهرت التحريات الأولية أن الطالب كان يعاني من سوء معاملة والديه وكان يمر بحالة نفسية سيئة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطالب وتحديد سبب الوفاة وتوقيتها، مع فحص مدى وجود شبهة جنائية في الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد بتخلص طالب على إنهاء حياته، حيث عثر عليه مشنوقا داخل منزله بمدينة أبو النمرس، أسفر فحص رجال المباحث عقب انتقالهم لمسرح البلاغ عن العثور على جثة طالب بالمرحلة الإعدادية مشنوقا بحبل في غرفته.

وأسفرت التحريات عن معاناة الطالب من سوء معاملة والديه لديه وكان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة ما دفعه للتفكير في إنهاء حياته، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.