عاجل.. النيابة العامة تعلن الإفراج عن 105 متهمين محبوسين احتياطيًا

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت النيابة العامة الإفراج عن 105 متهمين كانوا محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، إنه في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني لجميع المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، فقد أمر رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 55 متهمًا.

ويُذكر أنه سبق خلال الشهرين الماضيين إخلاء سبيل 50 متهمًا آخرين على ذمة قضايا تُجري نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فيها، ليصل بذلك إجمالي من تم الإفراج عنهم مؤخرًا إلى 105 متهمين.