النيابة تحقق في اتهام نجل فنان شهير بدهس شاب أسفل محور 26 يوليو

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق في اتهام نجل فنان شهير بدهس محصل كهرباء بسيارته، أثناء قيادته دراجة نارية أسفل محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابته بكسر في الساق اليسرى.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا رسميًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، يفيد بتقدم المواطن "وائل. س" (42 عامًا)، محصل كهرباء، ببلاغ يتهم فيه نجل فنان شهير بالتسبب في حادث تصادم على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي أسفل محور 26 يوليو، مما أدى إلى إصابته بكسر في الساق ونقله إلى أحد مستشفيات المعادي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المصاب في أقواله أن السيارة الملاكي التي اصطدمت به كان يقودها الفنان الشاب، مطالبًا بفتح تحقيق في الواقعة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في ملابسات الحادث، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان، وبدأت في تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة المحيطة بموقع التصادم لتحديد المسؤولية القانونية بدقة.