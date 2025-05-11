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14 صورة ترصد اللحظات الأولى لحريق مصر الجديدة

01:52 ص الأحد 11 مايو 2025
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    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
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  • عرض 13 صورة
    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
    حريق مصر الجديدة
  • عرض 13 صورة
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    حريق مصر الجديدة
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كتب- محمد فتحي:

تصوير: خالد الفقي:

حصل "مصراوي" على اللقطات الأولى لحريق هائل التهم مطعمًا شهيرًا في ميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة، قبل امتداد ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية بالعقار.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصاعد ألسنة نيران وأدخنة كثيفة من أحد العقارات السكنية بميدان سفير.

على الفور، عززت قوات الحماية المدنية موقع الحادث بسيارات إطفاء وإسعاف تحسبًا لوجود ضحايا، وللسيطرة السريعة على الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق السكنية بالعقار ذاته.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق خلال 60 دقيقة، بعد أن حاصرت ألسنة النيران ومنعت امتدادها إلى باقي العقار، حيث تم إخلاء السكان وفصل التيار الكهربائي والغاز كإجراء احترازي، تحسبًا لانفجارهما بفعل شدة اللهب. وتُجرى حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

كما تم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه، بالإضافة إلى حصر الخسائر التي لحقت بالمطعم والشقق السكنية المتأثرة.

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