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قرارات عاجلة من محافظة القاهرة.. والتحقيقات الأولية تكشف سبب حريق مطعم مصر الجديدة

01:24 ص الأحد 11 مايو 2025
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    حريق مصر الجديدة
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    حريق مصر الجديدة
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    حريق مصر الجديدة
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كتب– رمضان يونس:

أصدر اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان في حي النزهة، وذلك لبيان مدى تأثره بالحريق الذي اندلع بأحد المطاعم الموجودة بالطابق الأرضي، ومعرفة تأثير النيران على سلامة المبنى.

كما وجه المحافظ بسرعة إزالة آثار الحريق فور انتهاء النيابة العامة وفريق البحث الجنائي من المعاينة، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بالطابق الأرضي في عقار مكون من 6 طوابق، ما أدى إلى امتداد النيران إلى شرفات العقار في الأدوار من الأول حتى الثالث، بالإضافة إلى تضرر محل أحذية مجاور مغلق، حيث تسببت النيران في تفحم محتوياته إلى جانب المطعم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في المطعم الشهير بميدان سفير بمصر الجديدة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية.

ونفذت أعمال السيطرة خلال 60 دقيقة، بعد أن قامت القوات بإخلاء السكان من العقار وفصل التيار الكهربائي والغاز، تحسبًا لانفجارهما نتيجة شدة النيران، فيما تجرى حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق مرة أخرى.

وتم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، والتحقيق في وجود شبهة جنائية من عدمها، مع حصر حجم الخسائر التي لحقت بالمطعم والشقق السكنية داخل العقار المتضرر.

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قرارات عاجلة من محافظة القاهرة.. والتحقيقات الأولية تكشف سبب حريق مطعم شهير بمصر الجديدة
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