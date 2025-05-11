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كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة

12:54 ص الأحد 11 مايو 2025
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كتب – رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق هائل التهم مطعمًا شهيرًا في ميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة، قبل امتداد ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية بالعقار.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد ألسنة نيران وأدخنة كثيفة من أحد العقارات السكنية بميدان سفير.

حريق مصر الجديدة

وعلى الفور، عززت قوات الحماية المدنية موقع الحادث بسيارات إطفاء وإسعاف تحسبًا لوجود ضحايا، وللسيطرة السريعة على الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق السكنية بالعقار ذاته.

حريق مصر الجديدة

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق خلال 60 دقيقة، بعد أن حاصرت ألسنة النيران ومنعت امتدادها إلى باقي العقار، حيث تم إخلاء السكان وفصل التيار الكهربائي والغاز كإجراء احترازي، تحسبًا لانفجارهما بفعل شدة اللهب. وتُجرى حاليًا أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

حريق مصر الجديدة

حريق مصر الجديدة

كما تم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه، بالإضافة إلى حصر الخسائر التي لحقت بالمطعم والشقق السكنية المتأثرة.


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قوات الحماية المدنية ميدان سفير مصر الجديدة حريق مطعم
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كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة