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محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في الزيتون اليوم

02:00 ص الأحد 11 مايو 2025

محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في الزيتون اليوم

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كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بمنطقة الزيتون في القاهرة.

تعود أحداث الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفى ونجلي خالته"، وطرف ثان (عاطل واثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم، لقيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

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