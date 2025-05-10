القبض على عاطل متهم بسرقة أجزاء حديدية من لافتات بالطريق العام في القليوبية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة على الطريق العام بمحافظة القليوبية، مستخدمًا مركبة "تروسيكل"، قبل أن يفر هاربًا بعد أن قام أحد المواطنين بتصويره.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية سابقة. كما تم ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.