إعلان

انقذتهم صرخة.. تفاصيل محاولة هتك عرض لطفلتين بإمبابة

08:09 م السبت 10 مايو 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق حول واقعة محاولة هتك عرض لطفلتين بمنطقة إمبابة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد قيام الأهالي بالإمساك به وتسليمه لقوات الشرطة.

واشارت التحريات إلى أنه اثناء سير طفلتين بالشارع استدرجهما شاب لمدخل عقار وبعد مراقبة الطريق لامس أجزاء حساسة من جسديهما إلا أن الطفلتين تعالت صرخاتهما والتي جذبت انتباه الأهالي الذين تمكنوا من التدخل سريعًا وإيقافه حتى وصول قوات الأمن.

وأمرت النيابة العامة بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة للاستماع إلى شهادة الشهود، كما تم عرض الطفلتين على الطب الشرعي للتأكد من أنهما تعرضا للاعتداء من عدمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض حبس متهم محاولة هتك عرض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة