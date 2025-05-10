انقذتهم صرخة.. تفاصيل محاولة هتك عرض لطفلتين بإمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق حول واقعة محاولة هتك عرض لطفلتين بمنطقة إمبابة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد قيام الأهالي بالإمساك به وتسليمه لقوات الشرطة.

واشارت التحريات إلى أنه اثناء سير طفلتين بالشارع استدرجهما شاب لمدخل عقار وبعد مراقبة الطريق لامس أجزاء حساسة من جسديهما إلا أن الطفلتين تعالت صرخاتهما والتي جذبت انتباه الأهالي الذين تمكنوا من التدخل سريعًا وإيقافه حتى وصول قوات الأمن.

وأمرت النيابة العامة بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة للاستماع إلى شهادة الشهود، كما تم عرض الطفلتين على الطب الشرعي للتأكد من أنهما تعرضا للاعتداء من عدمه.