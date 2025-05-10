الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة من اختطاف نجلها في القاهرة وتعيده إليها

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل واقعة استغاثة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف أهل زوجها لنجلها في القاهرة، وحرمانها من رؤيته لمدة تجاوزت العام.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم السبت إنها تمكنت من ضبط المتورطين في الواقعة وتسليم الطفل إلى والدته.

وأكدت الوزارة أن الشاكية، التي تقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، أفادت بأنها تعرضت للاعتداء من قبل أهل زوجها، حيث قام والد زوجها (جد الطفل) وعمة الطفل باختطافه بعد أن اصطحبته لزيارتهم قبل عام.

وأضافت السيدة أنها فوجئت بعد محاولتها العودة لاستعادة نجلها، بقيام جد الطفل وعمة الطفل بالتعدي عليها ومنعها من رؤيته.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة، تم التوصل إلى أن السيدة كانت قد حصلت على حكم قضائي لاستلام الطفل، وأكدت الداخلية أنه تم ضبط كل من جد الطفل وعمة الطفل، وتسليم الطفل إلى والدته بعد أن تم التأكد من صحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، كما أعلنت وزارة الداخلية عن استكمال التحقيقات مع المتهمين.