مساحته 500 متر.. التفاصيل الكاملة في حريق مصنع البلاستيك بمدينة أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على حريق هائل اندلع، داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين باختناق، فيما تم إخلاء المصنع بالكامل من العمال حفاظًا على أرواحهم.

وتواجه قوات الإطفاء صعوبة بالغة في عمليات السيطرة على النيران، بسبب احتواء المصنع على كميات ضخمة من المواد البلاستيكية والخامات القابلة للاشتعال بدرجة عالية، ما يزيد من شدة الحريق وسرعة انتشاره داخل أرجاء المبنى.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم داخل مصنع بلاستيك مكوّن من 3 طوابق، مقام على مساحة تُقدَّر بنحو 500 متر مربع، ويحتوي على مواد خام بلاستيكية تُستخدم في عمليات التصنيع.

على الفور، تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط المكان، في محاولة لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت الصناعية المجاورة، كما تم نشر فرق الإنقاذ للتأكد من عدم وجود مصابين أو محتجزين داخل المبنى المحترق.

وبالتزامن مع جهود الإطفاء، باشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

كما بدأت فرق البحث الجنائي في سماع أقوال شهود العيان، وبدأت عملية تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع والمنطقة المحيطة، لتحديد بداية اندلاع النيران ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

في السياق ذاته، تم إخطار النيابة العامة، التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع آثار النيران، لبيان سبب الاشتعال وتحديد حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمصنع.