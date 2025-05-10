الهيئة الوطنية للانتخابات تشارك في ندوة تثقيفية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب

كتب- صابر المحلاوي:

شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات، بتوجيه من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، في ندوة تثقيفية عُقدت اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وذلك لعدد من مأموري الضبط القضائي بالشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، ضمن برنامجهم التدريبي بالمعهد.

وضم وفد الهيئة المشارك في الندوة كلًا من القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والقاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي.

وشهدت الندوة تقديم عرض تعريفي شامل حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة الاستحقاقات الانتخابية، والتيسيرات التي توفرها لضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية، لا سيما في ما يتعلق بالإدلاء بأصواتهم في مناخ ديمقراطي منظم.

كما شهدت الندوة تفاعلًا مثمرًا من الحضور، حيث تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة، التي أجاب عليها ممثلو الهيئة، بما يعزز الوعي بدورها في دعم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.