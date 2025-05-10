النيابة تُعاين حريق مصنع بلاستيك بمدينة السلام وتنتدب المعمل الجنائي

كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من النيابة العامة، منذ قليل، لمعاينة موقع حريق اندلع داخل مصنع بلاستيك بشارع الترولي في منطقة السلام، للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر.

وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لإجراء الفحص الفني اللازم وكشف ملابسات الحريق، كما كلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع بلاستيك بمنطقة مساكن إسبيكو، بجوار كنيسة العذراء مريم بمدينة السلام، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة تفيد باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط الواقعة، وعلى الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط المصنع، لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وأُخطر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.