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النقض ترفض طعن قاتل "سلمى بهجت" وتؤيد حكم الإعدام

06:29 م السبت 10 مايو 2025

النقض ترفض طعن قاتل "سلمى بهجت" وتؤيد حكم الإعدام

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كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، والمعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الشرقية"، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعدامه شنقًا.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم إسلام محمد فتحي، الطالب الجامعي البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم بمدينة الزقازيق، بعد إدانته بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب رفضها الارتباط به.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 8 أغسطس 2022، بدائرة قسم أول الزقازيق، حيث أقدم المتهم على تنفيذ جريمته بعدما وضع مخططًا لقتل المجني عليها، الطالبة سلمى بهجت محمد محمود، 22 عامًا، والمقيمة بمدينة أبوحماد. وتضمن المخطط تتبع تحركاتها والتربص بها داخل مدخل عقار كانت تتردد عليه، حيث سدد لها عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، قاصدًا إزهاق روحها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لتصدر المحكمة حكمها النهائي بإعدامه، والذي أصبح باتًّا ونافذًا بعد رفض محكمة النقض للطعن.

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