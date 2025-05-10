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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مولد كهربائي من برج اتصالات بالتجمع الخامس

06:26 م السبت 10 مايو 2025

تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مولد كهربائي من برج اتصال

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط المتهمين الثلاثة، أحدهم له معلومات جنائية، بعد سرقتهم مولدًا كهربائيًّا من أحد مواقع أبراج الاتصالات بدائرة القسم.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة أحد المتهمين على فرد خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن مكان المولد المُسروق، الذي تم ضبطه بحوزة أحد العملاء "سيئ النية"، يعمل مقاولًا ومقيمًا بالمنطقة ذاتها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بعرض المتهمين على قاضي المعارضات، الذي أصدر قراره المتقدم.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة سرقة مولد كهربائي أبراج الاتصالات مديرية أمن القاهرة النيابة العامة
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