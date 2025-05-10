تأجيل محاكمة متهم في "اقتحام مركز شرطة أطفيح" لـ11 يونيو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر استئناف محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وذلك لجلسة 11 يونيو.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه عدة اتهامات إليهم، من بينها: التجمهر، والتلويح بالعنف، وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتشكيل عصابة مسلحة مزودة بأسلحة نارية وذخائر وزجاجات مولوتوف وخرطوش، بغرض الاعتداء على قوات الشرطة، وإزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.