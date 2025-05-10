قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية انهيار عقار أرض الجولف

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة محامٍ ونجله ومهندسين، في اتهامهم بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر، والذي أسفر عن وفاة عدد من قاطني العقار وإصابة آخرين، للدور الثاني من شهر يونيو.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين الأربعة، وهم محامٍ ونجله واثنين من المهندسين، للمحاكمة الجنائية، بعدما وجهت لهم تهمة إتلاف مال ثابت وهو العقار رقم 30 بشارع محمد عبد الهادي بمدينة نصر، عمدًا.

وذلك من خلال إجراء أعمال هدم وتعديلات بجدران وأساسات إحدى الوحدات بالطابق الأول، مما تسبب في انهيار العقار بالكامل.

وتضمن أمر الإحالة أن الواقعة تسببت في وفاة كل من: إيفيت. ن. ش. ب، مريم. د. ب، جيهان. ر. أ. م، ومحمد. ع. ا. ع، إضافة إلى إصابة كل من إيمان. م. ح. ع. ش، وشيرين. ي. ع.