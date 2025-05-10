قرار قضائي بشأن المتهم بالتسبب في وفاة فتاة بسبب "حقنة فيلر" بالتجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، تأجيل محاكمة الصيدلي "ش. أ."، المتهم بالتسبب في وفاة الفتاة "ش. ش."، بعد حقنها بمادة طبية "فيلر" داخل مركز تجميل، إلى الدور الثاني من شهر مايو.

وأكد الطبيب الشرعي أمام هيئة المحكمة أن الضحية توفيت نتيجة إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي، إثر مضاعفات ناجمة عن خطأ جسيم أثناء حقن المادة الطبية "فيلر".

وتسلمت المحكمة فلاشة تحتوي على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمركز التجميل، والتي أظهرت دخول الفتاة إلى المكان.

وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 4294 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، للمتهم "ش. أ."، تهمة إصابة المجني عليها عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم عدم كونه مؤهلاً أو مختصًا لإجراء هذا النوع من التدخلات، ما أدى إلى وفاتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة "حقنة" يمكن استخدامها في الاعتداء على الأشخاص، دون وجود مسوغ قانوني أو ضرورة شخصية أو مهنية تبرر حيازتها.

كما تبين أن المتهم زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا في سجل الأطباء أو بجدول نقابة الأطباء البشريين.

وبناءً عليه، قررت النيابة العامة بالتجمع الخامس إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبته وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أوراق القضية.