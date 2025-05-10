اختلاس وتزوير إيصالات.. تفاصيل اتهام موظف بوزارة الصحة بالاستيلاء على المال العام

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 يونيو 2025، بتهم اختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 39 لسنة 2023 (حصر أموال عامة عليا)، والمقيدة برقم 51 لسنة 2024 (جنايات أموال عامة عليا)، وجهت النيابة للمتهم "ك. إ." تهمة اختلاس مبلغ 534.345.93 جنيه. وقد أودع المتهم المبلغ في حسابه الشخصي بدلاً من إيداعه في حساب البنك المركزي المصري، مستغلاً منصبه كأمين خزينة خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة التزوير في محررات رسمية، تشمل إيصالات استلام نقدية (رقم 33 ع.ح و33 ح)، حيث أثبت فيها مبالغ أقل من القيمة الحقيقية المسلمة إليه من المتعاملين مع جهة عمله، وذلك بتعديل وإضافة بيانات مزورة.

بالإضافة إلى ذلك، زوَّر المتهم حوافظ توريد نقدية تابعة للوزارة، بإثبات مبالغ أقل من الحقيقية، وزوَّر قسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي المصري، مدعيًا إيداع الأموال في حساب جهة عمله، باستخدام محررات مصطنعة على غرار الأصلية.

أحال المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 25 يونيو 2025 لاستكمال الإجراءات.