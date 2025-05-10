24 يونيو.. الحكم على المتهمين في قضية "خلية المرج الثالثة"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 19 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، وذلك لجلسة 24 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة الإخوان المسلمين.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الثالث عشر حتى التاسع عشر ارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب، من خلال تزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، منها تذاكر سفر مصطنعة، وقيد عائلي مزور، وشهادات ميلاد مزورة، على نحو ما ورد بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع عشر حتى الثامن عشر، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العامة، ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية، من بينها مستندات تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زوراً إلى موظفين عموميين.

كما ثبت أن المتهمين الأول والخامس والتاسع والثالث عشر اشتركوا في جرائم التزوير عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وقدموا البيانات المطلوب إثباتها في الأوراق المصطنعة، بينما قام المتهمون من الثالث عشر حتى الثامن عشر بتزوير تذاكر سفر وجوازات سفر، ووضعوا بها صور وبيانات تخص المتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر، مقرونة بأرقام وتواريخ مزيفة.

وأشارت التحقيقات إلى أن جميع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي تمثل في تمويل الإرهاب، كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية.