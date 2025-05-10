قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 9 متهمين في خلية "ولاية داعش الدلتا"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ"خلية ولاية داعش الدلتا"، إلى جلسة 24 يونيو لمرافعة النيابة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2023 حتى 27 أبريل 2024، تولّى المتهم الأول قيادة جماعة "ولاية الدلتا" الإرهابية، التي أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما انضم المتهمون من الثاني وحتى الأخير إلى الجماعة الإرهابية المذكورة، مع علمهم بأغراضها.

وارتكب جميع المتهمين جرائم إرهابية، حيث جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة بيانات ومعلومات بغرض استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، كما جمعوا دون سند قانوني معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب، من بينهم أفراد الشرطة في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

كذلك استخدم المتهمون موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" للترويج لأفكار الجماعة، في محاولة لتجنب الرصد الأمني، كما قاموا برصد الخدمات الأمنية المحيطة ببنكين وكنيسة في مدينة زفتى.