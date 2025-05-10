الداخلية تكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية على الكلاب بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد المواقع الإخبارية، يظهر قيام شخص بإطلاق أعيرة "رش" على كلاب ضالة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بعد الفحص، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق يقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

بمواجهته، اعترف الشخص بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بتعرضه سابقًا لهجوم من كلب ضال في منطقة سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.