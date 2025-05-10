"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 41 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط – دمياط – أسوان، حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، إلى جانب تنفيذ مئات الأحكام القضائية.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط 10 قضايا مخدرات ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 10 متهمين (لـ3 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط 61 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص (بينها 25 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 16 فرد محلي)، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 53 متهمًا (لـ14 منهم معلومات جنائية).

ونُفّذ 297 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضُبطت 4 قضايا مخدرات، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كجم من الحشيش، و10 كجم من البانجو، و8 كجم من الهيدرو، وكمية من الهيروين، إلى جانب 4 قطع سلاح ناري (4 فرد محلي) بحوزة 4 متهمين (لـ3 منهم معلومات جنائية).

مديرية أمن أسوان

ضُبطت 4 قضايا مماثلة، شملت أكثر من 7 كجم من الحشيش، و2 كجم من البانجو، وكمية من الشابو، بحوزة 5 متهمين (لـ3 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري (منها 3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلي)، و13 خزينة وعدد من الطلقات، إضافة إلى تنفيذ 813 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وملاحقة العناصر الإجرامية والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة.