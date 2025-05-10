ضبط عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل مسكنه.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة بدر، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بقصد الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على عدد (2) فرد محلي الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة في التصنيع. وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها.