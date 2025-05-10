اختلسوا ملايين.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 3 موظفين بمستشفى في البحر الأحمر

كتب - أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسؤول التحصيل بأحد المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية قيام مسؤول التحصيل بالتلاعب في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية واختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى.

وأضاف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له اليوم السبت، أن النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، تلقت بلاغًا من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب في دفاتر التحصيل الخاصة بالخدمات الطبية، ارتكبه الموظف المحال أثناء فترة عمله كمسؤول للتحصيل، واختلاسه لمبالغ مالية من جهة عمله.

باشرت التحقيقات المستشارة شيماء فاروق، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة. واستُمع خلال التحقيقات إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية، والتي أكدت وجود تلاعب ممنهج في عدد من دفاتر التحصيل المسلّمة للمحال الأول. وتم استبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.

أوضحت التحقيقات أن الموظف استغل اختصاصه الوظيفي في التحصيل، حيث تلاعب في دفاتر قسائم التحصيل المكوّنة من أصل ونسختين، عبر إثبات قيمة مالية أقل من المبلغ المُحصل فعليًا في النسخة الرسمية، بينما كتب القيمة الحقيقية في النسخة المُسلّمة للمرضى، ليحتفظ لنفسه بالفارق دون وجه حق، ودون توريد المبالغ إلى الحساب البنكي للمستشفى، فضلًا عن ارتكاب مخالفات أخرى لإخفاء أثر الجريمة.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المديرة المالية للمستشفى في الإشراف على أعمال مسؤول التحصيل، مما سهّل وقوع المخالفات، إلى جانب مسؤولية أمين المخزن عن فقدان بعض دفاتر التحصيل المُسلمة له بعهدته.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع الجنائية، بالإضافة إلى إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ما تم الكشف عنه.